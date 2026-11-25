A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim emitiu um alerta amarelo para a possibilidade de chuvas intensas nesta quinta-feira (26). As instabilidades devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite, com previsão de continuidade na sexta-feira (27).

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, um aviso de alto impacto está ativo para a região Sul do Espírito Santo. A previsão indica possibilidade de tempestades acompanhadas de chuva intensa, raios, granizo e ventos fortes.

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Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que a população redobre os cuidados, especialmente em áreas de risco.

A recomendação é evitar locais sujeitos a alagamentos e áreas de encostas. Além disso, durante as rajadas de vento, os moradores não devem se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas.

Monitoramento do nível do Rio Itapemirim

A população pode acompanhar o monitoramento do nível do rio em tempo real pelo portal da Prefeitura de Cachoeiro.

Em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente os canais de atendimento:

Defesa Civil: 199 ou (28) 98814-3497;

199 ou (28) 98814-3497; Corpo de Bombeiros: 193;

193; Polícia Militar: 190.

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