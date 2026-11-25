O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para 34 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (25). O aviso indica grau de severidade de perigo e segue até as 23h59.

De acordo com o instituto, as localidades podem registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

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Além disso, o Inmet prevê ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

As condições meteorológicas representam riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.

O aviso abrange municípios do Sul, Caparaó e da região Serrana do Espírito Santo, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Guaçuí.

Confira as 34 cidades do ES sob alerta laranja

1. Afonso Cláudio

2. Alegre

3. Alfredo Chaves

4. Anchieta

5. Apiacá

6. Atílio Vivacqua

7. Bom Jesus do Norte

8. Brejetuba

9. Cachoeiro de Itapemirim

10. Castelo

11. Conceição do Castelo

12. Divino de São Lourenço

13. Domingos Martins

14. Dores do Rio Preto

15. Guaçuí

16. Ibatiba

17. Ibitirama

18. Iconha

19. Irupi

20. Itapemirim

21. Iúna

22. Jerônimo Monteiro

23. Marataízes

24. Marechal Floriano

25. Mimoso do Sul

26. Muniz Freire

27. Muqui

28. Piúma

29. Presidente Kennedy

30. Rio Novo do Sul

31. Santa Maria de Jetibá

32. São José do Calçado

33. Vargem Alta

34. Venda Nova do Imigrante

Inmet também emite alerta amarelo para todo o Espírito Santo

Além do alerta laranja, o Inmet mantém todo o território capixaba sob alerta amarelo de tempestade, com grau de severidade de perigo potencial. O aviso também segue até as 23h59 desta quarta-feira (25).

O instituto prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

Nesse caso, o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Confira as orientações do Inmet

Diante da possibilidade de tempestades, o instituto recomenda que a população adote medidas de segurança:

Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em áreas sob alerta laranja, desligue, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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