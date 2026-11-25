Inmet emite alerta laranja para 34 cidades do ES; chuva pode chegar a 100 mm
O aviso indica grau de severidade de perigo e segue até as 23h59.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para 34 municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (25). O aviso indica grau de severidade de perigo e segue até as 23h59.
De acordo com o instituto, as localidades podem registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além disso, o Inmet prevê ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
As condições meteorológicas representam riscos de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.
O aviso abrange municípios do Sul, Caparaó e da região Serrana do Espírito Santo, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Guaçuí.
Confira as 34 cidades do ES sob alerta laranja
1. Afonso Cláudio
2. Alegre
3. Alfredo Chaves
4. Anchieta
5. Apiacá
6. Atílio Vivacqua
7. Bom Jesus do Norte
8. Brejetuba
9. Cachoeiro de Itapemirim
10. Castelo
11. Conceição do Castelo
12. Divino de São Lourenço
13. Domingos Martins
14. Dores do Rio Preto
15. Guaçuí
16. Ibatiba
17. Ibitirama
18. Iconha
19. Irupi
20. Itapemirim
21. Iúna
22. Jerônimo Monteiro
23. Marataízes
24. Marechal Floriano
25. Mimoso do Sul
26. Muniz Freire
27. Muqui
28. Piúma
29. Presidente Kennedy
30. Rio Novo do Sul
31. Santa Maria de Jetibá
32. São José do Calçado
33. Vargem Alta
34. Venda Nova do Imigrante
Inmet também emite alerta amarelo para todo o Espírito Santo
Além do alerta laranja, o Inmet mantém todo o território capixaba sob alerta amarelo de tempestade, com grau de severidade de perigo potencial. O aviso também segue até as 23h59 desta quarta-feira (25).
O instituto prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
Nesse caso, o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Confira as orientações do Inmet
Diante da possibilidade de tempestades, o instituto recomenda que a população adote medidas de segurança:
- Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Em áreas sob alerta laranja, desligue, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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