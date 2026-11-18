Defesa Civil desmente interdição de ponte em Mimoso do Sul
Estrutura localizada na Rodovia ES-391, que liga Mimoso do Sul a Conceição do Muqui e São Pedro do Itabapoana, permanece liberada para a passagem de veículos.
A Defesa Civil de Mimoso do Sul informou, nesta quarta-feira (18), que a Ponte de Palestrina, localizada na Rodovia ES-391, não está interditada e permanece liberada para o tráfego de veículos. O esclarecimento foi divulgado pela Prefeitura nas redes sociais, após as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias.
De acordo com o comunicado, a estrutura segue aberta para a circulação de motoristas que utilizam a rodovia para acessar diferentes localidades da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ponte faz parte da ES-391, importante ligação entre Mimoso do Sul, Conceição do Muqui, São Pedro do Itabapoana e outras comunidades do interior do município.
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