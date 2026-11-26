Defesa Civil dispara alerta severo de alagamentos em Venda Nova do Imigrante
Defesa Civil emite alerta severo de alagamentos para Venda Nova do Imigrante e orienta moradores a evitarem áreas de risco nas próximas duas horas.
Moradores de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, receberam um alerta severo da Defesa Civil sobre o risco de alagamentos na tarde desta quinta-feira (26).
A notificação, enviada diretamente aos celulares, alerta para a possibilidade de alagamentos nas duas horas seguintes ao comunicado.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção e evitar áreas de risco. Em situações de emergência, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
O alerta não informa quais bairros podem enfrentar alagamentos nem detalha o volume de chuva previsto para o município.
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