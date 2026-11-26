Moradores de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, receberam um alerta severo da Defesa Civil sobre o risco de alagamentos na tarde desta quinta-feira (26).

A notificação, enviada diretamente aos celulares, alerta para a possibilidade de alagamentos nas duas horas seguintes ao comunicado.

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A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção e evitar áreas de risco. Em situações de emergência, os moradores devem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

O alerta não informa quais bairros podem enfrentar alagamentos nem detalha o volume de chuva previsto para o município.

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