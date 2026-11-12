Denúncia de motociclista leva polícia a esconderijo com drogas no Espírito Santo

Uma movimentação suspeita observada por um motociclista levou a Polícia Militar a descobrir um esconderijo com mais de 1,7 mil porções de drogas em Vila Velha, na Grande Vitória. Os entorpecentes estavam escondidos sob entulhos em um terreno baldio no bairro Araçás. A apreensão ocorreu na tarde de quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 4º Batalhão realizava patrulhamento preventivo quando recebeu informações de um motociclista que passava pela região.

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O homem contou aos policiais que havia visto uma pessoa escondendo uma sacola em um terreno baldio, localizado em uma rua conhecida pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Com base no relato, os militares iniciaram buscas no local indicado e encontraram o material escondido entre os entulhos.

Polícia encontra cocaína, maconha e crack em terreno baldio

Durante a vistoria, os agentes apreenderam 1.290 pinos de cocaína, 225 buchas de maconha, 195 pedras de crack, 15 tiras de maconha e três sacolinhas contendo pó.

Ao todo, os policiais recolheram 1.728 unidades de materiais suspeitos, entre porções de entorpecentes e sacolinhas com pó.

Apesar da quantidade encontrada, os militares não localizaram nenhuma pessoa nas proximidades do terreno no momento da apreensão.

A equipe encaminhou todo o material à delegacia para os procedimentos legais. A Polícia Militar não informou a identificação do suspeito apontado pelo motociclista.