Denúncia leva polícia a ferro-velho e revela centenas de placas de trânsito no ES

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) a descobrir aproximadamente 200 placas de sinalização de trânsito de origem suspeita em um ferro-velho de São Mateus, no Norte do Estado. O material foi localizado durante uma operação realizada na última quarta-feira (28). O proprietário do estabelecimento, de 50 anos, foi conduzido à delegacia.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, após informações de que o local estaria recebendo e comercializando placas possivelmente furtadas.

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Durante a fiscalização, os agentes encontraram dezenas de placas com inscrições oficiais e números de série. Questionado sobre a procedência dos objetos, o responsável pelo ferro-velho afirmou que havia adquirido o material como sucata.

Segundo o delegado Bruno Ribeiro, titular da Deic de São Mateus, o comerciante relatou que comprava as placas desde maio de um homem que, conforme sua versão, trabalhava em uma empresa prestadora de serviços à concessionária Eco101.

No entanto, o proprietário não apresentou notas fiscais ou outros documentos que comprovassem a procedência dos materiais.

“O comerciante afirmou que as placas seriam substituídas, mas não apresentou notas fiscais ou qualquer documentação que confirmasse essa informação. Os policiais também observaram que o material tinha inscrições oficiais e números de série”, explicou o delegado.

Dono de ferro-velho responde por receptação culposa

Após a abordagem, o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de São Mateus, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por receptação culposa, crime previsto no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ele foi liberado depois de assumir o compromisso de comparecer à Justiça quando solicitado.

A Polícia Civil continua investigando a procedência das aproximadamente 200 placas de trânsito encontradas no estabelecimento. O objetivo é esclarecer como o material chegou ao ferro-velho e identificar possíveis envolvidos na comercialização.

Até o momento, a origem das placas não foi comprovada.