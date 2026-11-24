Detentas de Cachoeiro recebem certificados em cursos de beleza
Ao todo, 25 internas do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro concluíram formações oferecidas pelo Senac-ES em parceria com a Secretaria da Justiça.
Vinte e cinco mulheres privadas de liberdade no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) receberam certificados de qualificação profissional em cinco cursos da área de beleza. A cerimônia aconteceu na última quarta-feira (18), na biblioteca da unidade prisional, no Sul do Espírito Santo.
As formações foram oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-ES), em parceria com a Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus). A iniciativa busca ampliar as possibilidades de qualificação profissional e contribuir para a construção de novos caminhos para as internas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Internas concluíram cinco cursos profissionalizantes
As participantes receberam certificados nas formações de Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Plástica dos Pés, Spa das Mãos e dos Pés e Técnicas de Escova com Modelagem e Finalizações.
Durante a cerimônia, a instrutora Marileia Stanzani destacou a importância da educação para a reconstrução de trajetórias.
“A educação muda vidas, e existem vidas em todas vocês, alunas. Reconstrução é a palavra. Este momento marca o início de uma nova vida. No mais, agradecemos por terem nos recebido”, afirmou.
Qualificação profissional como oportunidade de recomeço
O gerente de Educação Profissional do Senac de Cachoeiro, José Braz Viçose, reforçou o papel da instituição na oferta de oportunidades para pessoas privadas de liberdade.
“Nossa função, aqui, é oportunizar formações profissionais capazes de mostrar novos caminhos”, destacou.
O subgerente de Práticas Educativas da Sejus, Rafael Otávio, também ressaltou a parceria entre as instituições e parabenizou as participantes pela conclusão dos cursos.
“O que estamos fazendo hoje é a nossa obrigação. Parabenizo as alunas pela certificação. Todas as pessoas merecem uma segunda chance”, afirmou.
A cerimônia contou ainda com a presença da coordenadora de Acompanhamento Educacional da Sejus, Ana Luísa Bittencourt; da analista de Educação Profissional do Senac-ES, Suzana Vieira Partelli; e das instrutoras Alessandra Pizetta e Marileia Stanzani.
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