O município de Itarana registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (20) e a madrugada deste sábado (21). Foram 139 milímetros acumulados no período, segundo dados da Defesa Civil Estadual.

Barra de São Francisco aparece na segunda posição, com 135,4 milímetros, seguida por Laranja da Terra, que contabilizou 122,6 milímetros.

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Afonso Cláudio, que também enfrenta os impactos das fortes chuvas, ocupa o quarto lugar no levantamento, com 99,4 milímetros registrados. Na cidade, um idoso de 72 anos está desaparecido após ser arrastado por uma enxurrada no distrito de Ibicaba.

O ranking também inclui municípios das regiões Norte, Serrana e Sul do Estado.

Confira os dez maiores volumes registrados:

Itarana – 139 mm Barra de São Francisco – 135,4 mm Laranja da Terra – 122,6 mm Afonso Cláudio – 99,4 mm Santa Maria de Jetibá – 82,2 mm São Domingos do Norte – 66,26 mm Rio Bananal – 61,6 mm Itaguaçu – 61,11 mm Linhares – 50 mm São José do Calçado – 46,4 mm

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