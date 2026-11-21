Um idoso de 72 anos está desaparecido após ser arrastado pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas que atingiram o distrito de Ibicaba, em Afonso Cláudio, entre a noite de sexta-feira (20) e a madrugada deste sábado (21).

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas pelo idoso, com apoio da Defesa Civil Municipal e de moradores da região. Uma equipe de bombeiros de Venda Nova do Imigrante também foi deslocada para atender à ocorrência.

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De acordo com o prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, a esposa do idoso também foi arrastada pela correnteza, mas conseguiu ser localizada e passa bem.

As equipes já realizaram uma varredura com drone e, neste momento, percorrem a área por terra na tentativa de localizar o homem.

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