David Correa da Fonseca, conhecido como “DVD”, é apontado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) como financiador de uma estrutura criminosa investigada na Operação “A Tropa”. O esquema é alvo de investigação do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

Segundo o organograma policial, atualizado em outubro de 2026, DVD teria fornecido suporte financeiro e patrimonial ao grupo por intermédio de outro investigado, que atuaria na administração de seus interesses.

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O documento aponta que esse suporte envolveria recursos financeiros, imóvel e veículo. A investigação apura a participação do grupo no tráfico de drogas, no comércio clandestino de armas e em ações violentas.

O levantamento da Polícia Civil também detalha a divisão de funções dentro da suposta organização criminosa, identificando investigados que exerceriam atividades de liderança do tráfico, gestão operacional e atuação armada na região de Serra Dourada, na Grande Vitória.

Operação mira jogadores de futebol

Nesta quinta-feira (26), a Polícia Civil deflagrou a segunda fase da Operação “A Tropa”, que teve como alvos dois jogadores de futebol profissional e resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva.

A primeira etapa ocorreu em 31 de agosto deste ano, quando os policiais realizaram diligências em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio. A operação também alcançou alvos no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal.

A Polícia Civil anunciou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (27), na Chefatura da instituição, em Vitória, para apresentar novos detalhes sobre a investigação, a estrutura do grupo e a participação dos investigados.

As suspeitas apontadas no documento integram a investigação policial e não configuram condenação judicial.