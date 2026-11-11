EcoTrilha Sensorial do Iema já está aberta à visitação no Ifes de Ibatiba

A EcoTrilha Sensorial, promovida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), já está acontecendo no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Ibatiba, e seguirá disponível até sexta-feira (13). A atividade integra a programação do 16º Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó e convida estudantes e demais visitantes interessados a vivenciar uma experiência de aprendizagem e sensibilização ambiental.

Realizada em área interna do campus, a iniciativa busca aproximar o público das questões ambientais por meio de uma atividade educativa e participativa, estimulando a reflexão sobre a conservação da natureza e a importância de atitudes sustentáveis no cotidiano.

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Para a gerente de Educação Ambiental do Iema, Lohaine Jardim, a EcoTrilha é uma oportunidade de aproximar o público das questões ambientais de forma participativa. “A educação ambiental ganha força quando os cidadãos têm a oportunidade de vivenciar experiências que estimulam a observação, a reflexão e o cuidado com o meio ambiente. Assim, o Iema contribui para tornar esse aprendizado mais próximo da realidade e para incentivar atitudes voltadas à conservação ambiental”, destaca.

A EcoTrilha integra a programação do 16º Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó, realizado nesta terça-feira (11), das 8h30 às 17h, no campus do Ifes em Ibatiba. O evento reúne representantes de municípios, instituições de ensino, órgãos públicos e entidades parceiras para fortalecer a educação ambiental na região, com palestras, mesas-redondas e troca de experiências.