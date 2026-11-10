El Niño coloca região próxima ao Espírito Santo em atenção para chuvas intensas

Cidades mineiras próximas ao Espírito Santo devem ficar atentas à possibilidade de tempestades, enchentes e deslizamentos durante a primavera e o verão de 2026/2027. A intensificação do fenômeno El Niño preocupa autoridades de Minas Gerais, principalmente pelos riscos de eventos climáticos extremos na Zona da Mata.

Entre os municípios que merecem atenção estão Manhuaçu, Abre Campo, Matipó, Santa Margarida, Sericita e Pedra Bonita. Essas cidades ficam em uma região relativamente próxima ao Caparaó capixaba, que inclui municípios como Iúna, Ibatiba e Irupi.

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De acordo com o Governo de Minas Gerais, o El Niño pode alterar a distribuição das chuvas e elevar as temperaturas nos próximos meses. A Zona da Mata está entre as áreas que podem registrar tempestades pontuais e intensas, com risco de deslizamentos em locais vulneráveis. Defesa Civil –

Histórico de enchentes preocupa moradores

Em Manhuaçu, o histórico de enchentes aumenta a preocupação com a chegada do período chuvoso. O município enfrentou episódios graves em janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, quando o transbordamento de rios provocou alagamentos e obrigou famílias a deixar suas casas.

A presença de rios e córregos próximos às áreas urbanas também exige atenção. Durante chuvas intensas, o aumento do nível da água pode provocar alagamentos e atingir imóveis localizados em áreas de risco.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as projeções para o período entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 indicam maior probabilidade de chuvas acima da média em partes do Sudeste. A intensidade e a distribuição dos impactos dependem das condições atmosféricas de cada região. INMET

Apesar da proximidade com o Espírito Santo, as informações divulgadas pelo Governo de Minas não representam um alerta específico para os municípios capixabas.

Defesa Civil orienta população

Diante da possibilidade de eventos climáticos extremos, a Defesa Civil recomenda que os moradores acompanhem os boletins meteorológicos e adotem medidas preventivas.

Durante chuvas fortes, a população deve evitar áreas próximas a rios e córregos, não atravessar ruas alagadas e jamais tentar passar por pontes cobertas pela água.

Os moradores também podem receber alertas gratuitos da Defesa Civil. Para isso, basta enviar o CEP da localidade por mensagem de texto (SMS) para o número 40199.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

As autoridades reforçam que a ocorrência de enchentes não é uma consequência inevitável do El Niño. No entanto, o cenário exige acompanhamento constante das previsões e atenção especial às áreas historicamente afetadas por alagamentos e deslizamentos.