El Niño: Itapemirim reúne secretários para definir ações preventivas
A iniciativa também leva em consideração as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES)
A Prefeitura de Itapemirim realizou, nesta segunda-feira (9), uma reunião intersetorial com todo o secretariado municipal para discutir os possíveis impactos do fenômeno El Niño 2026/2027 e alinhar medidas preventivas para enfrentar eventuais situações climáticas adversas.
O encontro foi conduzido pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e teve como objetivo integrar as secretarias, distribuir responsabilidades e organizar recursos e estratégias para situações como estiagem, queimadas, chuvas intensas e alagamentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A iniciativa também leva em consideração as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), que reforçam a importância do planejamento e da adoção de medidas preventivas antes da ocorrência de situações de emergência.
Com a articulação entre as secretarias, a administração municipal pretende antecipar possíveis riscos, fortalecer a capacidade de resposta do município e reduzir os impactos de eventos climáticos, priorizando a proteção da população de Itapemirim.
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