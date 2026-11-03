El Niño no ES: agricultores recebem alerta sobre riscos para lavouras e criações
Incaper mobiliza especialistas para orientar agricultores sobre possíveis efeitos do El Niño e realiza encontros em Cachoeiro e Venda Nova nesta semana.
As possíveis mudanças no clima provocadas pelo El Niño estão mobilizando especialistas no Espírito Santo para orientar agricultores sobre como proteger lavouras e criações de animais. Com foco na prevenção de perdas na produção agropecuária, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) iniciou uma série de encontros regionais que também passará por Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante nesta semana.
Batizada de Caravana Incaper, a iniciativa busca preparar os profissionais que atuam diretamente no atendimento aos produtores rurais. A proposta é apresentar perspectivas climáticas para os próximos meses e discutir práticas de manejo capazes de reduzir os impactos de condições meteorológicas adversas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O primeiro encontro aconteceu na última quinta-feira (29), em Nova Venécia, no Norte do Estado. A programação reuniu profissionais do Incaper de 15 municípios, agricultores e representantes de instituições ligadas ao setor agropecuário.
El Niño: especialistas orientam sobre cuidados com lavouras
Durante a programação, pesquisadores e extensionistas apresentaram estratégias para ajudar os produtores a lidar com possíveis alterações climáticas.
O pesquisador em meteorologia Ivaniel Fôro Maia abordou as perspectivas do clima para os próximos meses e os possíveis efeitos sobre as atividades rurais.
Entre os temas discutidos também esteve o uso eficiente da água na irrigação, apresentado pelo extensionista João Vitor Toledo.
As pesquisadoras Carla da Silva Dias e Thaline Martins Pimenta explicaram como condições climáticas adversas podem afetar o funcionamento das plantas e quais medidas de manejo podem contribuir para diminuir os riscos de perdas.
Já o extensionista Xisto Antonio Alves França apresentou alternativas para proteger a produção animal e preservar o bem-estar dos rebanhos diante de situações climáticas desfavoráveis.
As informações serão compartilhadas com agricultores por meio dos atendimentos realizados pelos extensionistas do Incaper nos municípios.
Planejamento pode ajudar a evitar prejuízos
De acordo com o gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Incaper, José Salazar Zanuncio Junior, o principal objetivo da iniciativa é permitir que os produtores adotem medidas preventivas antes que eventuais alterações no clima afetem suas atividades.
“A proposta é antecipar as orientações, para que os agricultores possam se planejar e adotar medidas antes que os efeitos do clima comprometam a produção. Os extensionistas têm um papel fundamental nesse trabalho, porque estão próximos dos produtores e conhecem a realidade de cada região”, destacou.
A primeira edição da Caravana Incaper contou com o apoio do Sebrae e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Venécia e Vila Pavão.
Caravana Incaper chega a Cachoeiro nesta sexta-feira
A programação terá continuidade nesta semana com dois encontros regionais abertos a agricultores e demais interessados.
Na quinta-feira (5), as atividades serão realizadas em Venda Nova do Imigrante, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.
Já na sexta-feira (6), a Caravana Incaper chegará a Cachoeiro de Itapemirim, com programação na Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).
Os dois encontros acontecerão das 8h às 12h.
A expectativa é ampliar o acesso às orientações técnicas e fortalecer o planejamento das propriedades rurais diante dos possíveis impactos do El Niño na produção agropecuária capixaba.
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