El Niño pode mudar o clima no ES em novembro; veja o que esperar

O Espírito Santo deve enfrentar um novembro com chuvas mais frequentes e volumes acima da média em grande parte do território capixaba. A previsão da Climatempo aponta que o fenômeno El Niño continuará influenciando as condições climáticas no Brasil, favorecendo a formação de áreas de instabilidade, a passagem de frentes frias e a ocorrência de temporais em diferentes regiões do país.

De acordo com a análise meteorológica divulgada nesta quinta-feira (29), praticamente todo o Espírito Santo apresenta tendência de precipitações um pouco acima da média histórica para novembro. O cenário também se estende a outros estados do Sudeste, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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O comportamento do clima está relacionado ao fortalecimento do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Segundo a Climatempo, o episódio atual já é considerado muito forte e deve atingir sua intensidade máxima, provavelmente, em dezembro de 2026.



El Niño pode favorecer mais chuva no Espírito Santo



A influência do El Niño modifica a circulação dos ventos e da umidade sobre a América do Sul. Em novembro, essas alterações poderão facilitar a passagem de frentes frias pelo Sudeste e aumentar as condições para a formação de áreas de chuva.

Outro fator observado pelos meteorologistas é a diferença de temperatura entre as águas do Oceano Atlântico nas costas do Sul e do Sudeste do Brasil. Esse contraste poderá contribuir para a formação de sistemas de baixa pressão e manter frentes frias próximas ao litoral da região Sudeste.

No Espírito Santo, a previsão indica volumes de chuva ligeiramente superiores aos padrões históricos em quase todo o Estado. Entretanto, isso não significa que haverá precipitação contínua durante todo o mês.



Novembro pode ter formação de corredor de umidade



Além das frentes frias, novembro poderá registrar a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico responsável por períodos prolongados de chuva em determinadas áreas do país.

Segundo a Climatempo, existe a possibilidade de organização de um episódio de ZCAS até o dia 10 de novembro.

Esse fenômeno forma uma extensa faixa de instabilidade que pode provocar vários dias consecutivos de precipitações persistentes e volumosas em partes do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Os efeitos sobre o Espírito Santo dependerão do posicionamento e da intensidade do sistema, caso ele se forme.



E as temperaturas no Espírito Santo?



Apesar da tendência de aumento das chuvas, novembro também poderá apresentar períodos de temperaturas mais elevadas no Sudeste.

A Climatempo prevê que estados da região, incluindo suas capitais, registrem períodos mais quentes do que os observados em outubro. Mesmo assim, a possibilidade de ondas de calor é considerada baixa.

A presença de nebulosidade, a ocorrência frequente de chuva e a eventual passagem de massas de ar frio também poderão provocar dias com temperaturas mais amenas em algumas áreas do Sudeste.

Previsão indica risco de temporais no Sudeste

O cenário meteorológico para novembro também inclui possibilidade de temporais em todos os estados do Sudeste, além das regiões Sul e Centro-Oeste.

A combinação entre calor, umidade e passagem de sistemas meteorológicos poderá favorecer episódios de chuva intensa e ventos fortes em determinadas localidades.

Para os capixabas, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo ao longo do mês, especialmente em períodos de maior instabilidade.

Vale destacar que a previsão climática mensal indica tendências gerais de chuva e temperatura. Portanto, não permite determinar com precisão os dias e municípios que poderão registrar os maiores volumes de precipitação.