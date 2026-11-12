Encontro promovido pelo Consórcio Caparaó entrega programas ambientais e cria Rede de Associações de Catadores de Materiais Recicláveis

A entrega oficial dos Programas Municipais de Educação Ambiental e a instituição da Rede Sul Caparaó – Rede de Associações de Catadores de Materiais Recicláveis marcaram o 16º Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó, realizado nesta quarta-feira (11), no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Ibatiba.

“É um momento ímpar para a nossa região. A entrega desses programas e a troca de conhecimentos são importantes para ampliar nossa preparação, fortalecer a educação ambiental e conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente. Isso ganha ainda mais importância diante do cenário que estamos vivendo, com a atuação de um super El Niño, que pode provocar fenômenos climáticos em grandes proporções”, afirma o prefeito de Muniz Freire e presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba, Dito Silva.

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O evento reuniu autoridades políticas dos 14 municípios que integram a região, além de educadores e profissionais envolvidos na formulação e execução de políticas públicas ambientais.

“A partir de agora, o que se pode esperar do Consórcio Caparaó é a continuidade do trabalho em benefício de todos os municípios da região. Acreditamos que, quando as cidades se unem em torno de um propósito comum, ganhamos muito mais força. É muito bom ouvir profissionais de diferentes regiões reconhecerem o Caparaó como referência. Vamos continuar trabalhando para manter esse protagonismo, especialmente na área de educação ambiental”, destaca a diretora-executiva do Consórcio Caparaó, Bruna Lora.

Programas Municipais de Educação Ambiental

Os programas foram elaborados pelo Consórcio Caparaó em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), com o objetivo de oferecer suporte técnico às prefeituras na organização de políticas públicas ambientais.

A iniciativa também busca atender às necessidades específicas de cada município, estabelecendo diretrizes para ações permanentes de conscientização, preservação dos recursos naturais e gestão de resíduos sólidos.

Conforme explica Lora, a expectativa é que os municípios avancem na execução das iniciativas previstas nos programas entregues e apresentem os resultados durante o 17º Encontro de Educadores Ambientais.

A proposta é transformar o planejamento apresentado nesta edição em ações concretas, fortalecendo a cooperação entre as cidades.

Rede Sul Caparaó

Outro destaque foi a criação da Rede Sul Caparaó, iniciativa que reúne associações de catadores de materiais recicláveis e busca fortalecer a atuação desses profissionais, ampliar a articulação entre as entidades e contribuir para o desenvolvimento da coleta seletiva.

“É importante para nós a criação da Rede Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, porque isso vai nos dar mais reconhecimento e permitir que comercializemos nossos materiais com maior valor agregado. Também mostra que fazemos parte da preservação do meio ambiente. Por isso, agradecemos a todos os órgãos que estão reconhecendo o nosso trabalho. Esperamos que essa iniciativa amplie o conhecimento da população sobre a importância da reciclagem e os benefícios que ela pode gerar para todos”, afirma Dona Valesca, da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Guaçuí (ASGUAMAR).

A instituição da Rede Sul Caparaó também representa um avanço para a destinação adequada dos resíduos.

“Primeiramente, quero agradecer pelo convite para integrar a rede como tesoureira. Esse será um passo muito importante para nós, porque atualmente comercializamos nossos materiais com atravessadores. Com a criação da rede, teremos a oportunidade de vender diretamente para as empresas, garantindo uma destinação adequada aos materiais recicláveis”, explica Maria Auxiliadora, da ASGUAMAR.

Além de educadores ambientais, técnicos, pesquisadores e representantes de associações de catadores de materiais recicláveis, o encontro contou com a participação dos prefeitos de Alegre, Nirrô Emerick; de Ibatiba, Luiz Pancoti; de Ibitirama, Reginaldo; de Iúna, Romário; e de Bom Jesus do Norte, Toninho Gualhano.