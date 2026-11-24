ES: alerta de tempestade segue até o fim desta terça-feira (24); veja os riscos
O alerta também indica possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para esta terça-feira (24). O aviso, que indica grau de severidade de perigo potencial, começou às 9h06 e segue até as 23h59.
De acordo com o instituto, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumular até 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O alerta também indica possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo.
O Inmet aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Cuidados durante a tempestade
Em caso de rajadas de vento, o instituto orienta a população a não buscar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
A recomendação também inclui evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Além disso, o Inmet aconselha não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para obter mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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