ES aparece entre os estados que mais reciclam lixo no Brasil; veja posição

O Espírito Santo ocupa a 6ª posição no indicador de reciclagem de lixo do Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), conforme a classificação informada. O levantamento avalia a recuperação de resíduos recicláveis e compara o desempenho ambiental das unidades federativas brasileiras.

O indicador integra o pilar de Sustentabilidade Ambiental, responsável por 10,4% da nota geral do ranking e composto por 13 indicadores. A avaliação considera a proporção de resíduos secos e orgânicos recuperados em relação ao volume total de lixo coletado.

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Os cálculos utilizam informações municipais, ponderadas pela participação da população de cada cidade no total de habitantes do estado. Os dados têm como fontes o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2024.

Quanto maior a proporção de resíduos recuperados em relação ao total coletado, melhor é a classificação do estado. O indicador permite avaliar o aproveitamento dos materiais descartados e identificar diferenças na gestão de resíduos entre as regiões brasileiras.

A reciclagem contribui para reduzir o volume de materiais destinados aos aterros sanitários e ampliar o reaproveitamento de recursos.

Publicado pelo CLP desde 2011, o Ranking de Competitividade dos Estados conta com pesquisa técnica da Tendências Consultoria e reúne indicadores relacionados à gestão pública e ao desenvolvimento dos estados.

Além da reciclagem, o pilar ambiental considera temas como coleta seletiva, tratamento de esgoto, perda de água e desmatamento.

O levantamento funciona como instrumento de comparação entre as unidades federativas e pode orientar políticas públicas voltadas à melhoria da gestão de resíduos e à preservação ambiental.