ES recebe selo Diamante de transparência durante o Programa Nacional de Transparência Pública

O Governo do Estado, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), participou, nesta terça-feira (10), da cerimônia de entrega dos certificados do Selo de Transparência Pública, durante o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), que ocorreu no Rio de Janeiro.

Entre as mais de 180 entidades capixabas que foram avaliadas, o Estado registrou um índice de transparência de 98,99%, sendo quase 15% a mais do que o alcançado em 2025, demonstrando o avanço expressivo na área, além do compromisso que a administração pública tem com a eficiência e com o fortalecimento da democracia.

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Além disso, no ranking deste ano, o Espírito Santo é o estado mais transparente da região sudeste, estando à frente dos estados de Minas Gerais (92,13%), São Paulo (73,95%), Rio de Janeiro (55,83%), respectivamente. A classificação envolveu a análise de 10.879 portais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, das três esferas de governo: União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, além de entidades da Administração Indireta Federal.

Representando o Governo do Estado, estiveram presentes o controlador-Geral do Estado, Edmar Camata e o subcontrolador de Estado da Transparência, Fabiano Louzada, que expressaram o sentimento de orgulho com a premiação. De acordo com o subcontrolador, a diferença do resultado do ano passado para esse ano é fruto de um trabalho empenhado com a população capixaba.

“A evolução do resultado, de 2025 para 2026, demonstra a dedicação das equipes envolvidas no fortalecimento da transparência pública no Espírito Santo. Alcançar 98,99% de transparência é resultado de um trabalho contínuo, construído com responsabilidade e compromisso com a população capixaba. Mais do que uma premiação, esse reconhecimento reforça a importância de garantir ao cidadão o acesso às informações públicas e aos mecanismos de controle social”, afirmou.

Sob a mesma perspectiva, Camata dialoga sobre a importância da transparência e o acompanhamento cidadão. “Esse reconhecimento é motivo de orgulho para o Espírito Santo e demonstra que estamos avançando na construção de uma administração pública cada vez mais transparente, eficiente e comprometida com o cidadão. A transparência é um dos pilares da democracia, pois permite que a sociedade acompanhe, fiscalize e participe da gestão pública. Seguiremos trabalhando para aprimorar nossos mecanismos de acesso à informação e fortalecer a confiança da população nas instituições”, pontuou.

Sobre o Programa Nacional de Transparência Pública

O Programa Nacional de Transparência Pública promove ações voltadas à ampliação da transparência das informações do Poder Público, como a realização do Levantamento Nacional de Transparência Pública; desenvolvimento do Radar da Transparência Pública Nacional; e institucionalização do Mês da Transparência Pública Nacional, em novembro.

Realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), pelos Tribunais de Contas da União (TCU) e do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), o objetivo do Programa Nacional de Transparência Pública é examinar o nível de transparência ativa nos sites institucionais do Poder Público, nas três esferas de governo (União, Estados e Municípios).