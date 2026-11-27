O Espírito Santo conquistou o primeiro lugar no indicador de Solvência Fiscal do Ranking de Competitividade dos Estados 2026. O levantamento aponta que o caixa e os haveres financeiros do Estado superam sua dívida, com uma folga equivalente a 52,4% da receita corrente líquida.

O Espírito Santo integra um grupo de apenas cinco estados brasileiros que apresentam dívida consolidada líquida negativa, ou seja, possuem disponibilidades financeiras superiores ao endividamento consolidado.

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O indicador utiliza dados de 2025 do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), do Tesouro Nacional.

A metodologia considera a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida de cada unidade da Federação. Quanto menor o percentual, melhor a classificação.

Na outra ponta do levantamento, quatro estados brasileiros apresentam dívida líquida superior à receita corrente líquida de um ano inteiro.

Competitividade dos estados

O indicador de Solvência Fiscal integra o pilar de Solidez Fiscal, que possui peso de 10,5% no Ranking de Competitividade dos Estados 2026. O Centro de Liderança Pública (CLP) publica o levantamento desde 2011, com pesquisa técnica da Tendências.