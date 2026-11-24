Espírito Santo pode ter novos temporais nesta terça-feira (24); veja as áreas de atenção
Instabilidades ganham força ao longo do dia, com possibilidade de chuva intensa, principalmente no Sul e no interior capixaba.
O Espírito Santo deve enfrentar mais um dia de instabilidade climática nesta terça-feira (24), com possibilidade de chuva forte e temporais isolados. As regiões Sul e interior do estado estão entre as áreas que exigem maior atenção.
Segundo a previsão da Climatempo, a combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos favorece a formação de nuvens carregadas nos quatro estados da Região Sudeste.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao longo do dia e até a noite, as instabilidades devem ganhar força e provocar pancadas de chuva intensa em território capixaba.
A possibilidade de novas precipitações exige atenção especial no Sul do Espírito Santo, onde as fortes chuvas das últimas horas já provocaram inundações, alagamentos e deslizamentos de terra em Mimoso do Sul.
Além do território capixaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro e áreas de São Paulo também apresentam condições favoráveis à ocorrência de temporais.
Nova frente fria
A previsão indica ainda o avanço de uma nova frente fria pelo litoral de São Paulo na quarta-feira (25). O sistema deve reforçar as instabilidades na Região Sudeste nos próximos dias.
Enquanto isso, as temperaturas permanecem elevadas em boa parte da região, favorecendo a formação de áreas de chuva.
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