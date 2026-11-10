Espírito Santo tem menor dívida do Brasil e bate recorde de investimentos

O Espírito Santo alcançou um recorde de R$ 4,1 bilhões em investimentos empenhados nos oito primeiros meses de 2026 e manteve a menor dívida líquida entre os estados brasileiros.

O resultado coloca o Estado entre os três que mais destinam recursos a investimentos proporcionalmente à receita, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

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Os números foram apresentados nesta segunda-feira (9), durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), pelo secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa.

Entre janeiro e agosto, o Governo do Estado registrou superávit primário de R$ 646 milhões e superávit orçamentário de R$ 3,3 bilhões. O período também foi marcado pelo crescimento da arrecadação e pela liderança nacional no indicador de poupança corrente.

ES bate recorde de investimentos em 2026

Os investimentos empenhados chegaram a R$ 4,085 bilhões, crescimento de 24,9% em comparação aos R$ 3,271 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

O avanço é ainda maior na comparação com 2019, quando o volume de investimentos até agosto somava R$ 831 milhões. Em sete anos, o valor ficou quase cinco vezes maior.

Segundo o Tesouro Nacional, o Espírito Santo destinou 14% de sua receita total a investimentos, ficando atrás apenas do Maranhão, com 16%, e do Piauí, com 15%.

Já os investimentos efetivamente pagos, incluindo despesas de exercícios anteriores, alcançaram R$ 3,35 bilhões, aumento de 29,9% em relação ao ano passado.

Arrecadação do ES também cresceu

As receitas correntes do Espírito Santo somaram R$ 30,3 bilhões entre janeiro e agosto, crescimento nominal de 15% na comparação com 2025.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal fonte de arrecadação tributária estadual, respondeu por R$ 16,4 bilhões, alta de 11,3%.

O setor de comércio teve participação importante nesse resultado, com arrecadação de R$ 7,6 bilhões e crescimento de 17,2%.

Para o secretário Benicio Costa, os resultados demonstram a capacidade do Estado de manter o equilíbrio financeiro e ampliar os investimentos públicos.

“Temos a menor dívida líquida e a maior poupança corrente do País, além de estarmos entre os estados que mais investem proporcionalmente à sua receita”, destacou.

Espírito Santo lidera indicadores de gestão fiscal

Outro destaque foi a liderança nacional em poupança corrente, que alcançou 29,3% da Receita Corrente Líquida (RCL), o maior percentual entre os estados brasileiros.

O Espírito Santo também apresentou a menor dívida consolidada líquida do País, com saldo negativo de R$ 16,5 bilhões. Isso significa que os recursos financeiros disponíveis e demais haveres superavam o valor das dívidas estaduais.

A dívida consolidada totalizou R$ 8,7 bilhões, equivalente a 28% da Receita Corrente Líquida, percentual inferior ao registrado nos dois anos anteriores.

Além disso, o Estado conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, a Nota A+ em gestão fiscal, classificação máxima atribuída pelo Tesouro Nacional.

O reconhecimento considera a capacidade de pagamento, a situação financeira e a qualidade das informações contábeis e fiscais apresentadas pelo governo.

Resultados foram apresentados na Assembleia Legislativa

A prestação de contas atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina a apresentação periódica dos resultados das contas públicas ao Poder Legislativo.

Os dados completos sobre arrecadação, despesas, investimentos e endividamento podem ser consultados no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em www.sefaz.es.gov.br.

Os relatórios permitem que a população acompanhe a aplicação dos recursos públicos e a situação financeira do Espírito Santo.