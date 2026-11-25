Uma denúncia de abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos levou à prisão de um homem de 44 anos na zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil investiga o suspeito por estuprar a ex-enteada durante uma visita à sua residência.

A Delegacia de Guaçuí iniciou as investigações após a mãe da adolescente registrar um boletim de ocorrência relatando o suposto abuso sexual.

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Segundo a Polícia Civil, a adolescente ainda mantinha vínculo com o ex-padrasto, mesmo após o fim do relacionamento dele com a mãe. O crime teria ocorrido durante uma visita da menina à casa do investigado.

Polícia Civil reuniu evidências

Durante as investigações, a equipe policial reuniu elementos que apontaram para a autoria do crime. Diante das evidências, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, e a Justiça autorizou o cumprimento da medida.

Por volta das 17h30, os policiais civis foram até a residência do homem, na zona rural de Guaçuí, onde efetuaram a prisão.

A equipe conduziu o suspeito à Delegacia de Guaçuí, onde ele prestou depoimento. Em seguida, os policiais o encaminharam ao sistema prisional.

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