Feriadão em Cachoeiro: veja o que funciona e quais serviços terão plantão
Com o feriado do Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira (20), repartições municipais fecham e serviços essenciais terão atendimento em regime de plantão em Cachoeiro de Itapemirim.
Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão mudanças no funcionamento dos serviços públicos durante o feriadão do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).
Com o feriado emendado ao sábado (21) e ao domingo (22), alguns setores da Prefeitura funcionarão em regime de plantão, enquanto outros permanecerão fechados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a administração municipal, os serviços essenciais, como atendimentos de urgência em saúde, coleta de lixo, Guarda Municipal e Defesa Civil, terão funcionamento mantido ou equipes de sobreaviso.
As demais repartições municipais retomam o atendimento normal na segunda-feira (23). Confira o que funciona durante o feriado.
Saúde
As unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24 horas durante o feriadão. São elas:
- UPA do bairro Marbrasa;
- Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas;
- Pronto Atendimento de Itaoca;
- Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban, destinado a crianças e adolescentes de até 15 anos, 11 meses e 29 dias.
A ambulância do PA de Itaoca poderá ser acionada pelo telefone (28) 3539-1285.
Em casos de urgência e emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível pelo telefone 192.
Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu reabrem na segunda-feira (23).
Feiras, Ceasa e mercados municipais
As feiras municipais funcionarão normalmente, sem alterações em razão do feriado prolongado.
As lojas da Ceasa Sul abrirão na sexta-feira e no sábado, das 7h às 12h. No domingo, permanecerão fechadas.
O funcionamento dos mercados municipais será diferente: nesta sexta-feira (20), estarão fechados. No sábado, abrirão normalmente. No domingo, não haverá atendimento, como de costume.
Coleta de lixo e cemitério
A coleta de lixo será realizada normalmente durante todo o feriadão.
No cemitério municipal do Coronel Borges, funcionários trabalharão em regime de escala, das 7h às 16h. Após esse horário, um servidor permanecerá de plantão na capela.
Guarda Municipal, trânsito e Defesa Civil
A Guarda Civil Municipal (GCM) trabalhará normalmente durante o feriado. Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão.
Em caso de necessidade, a população poderá acionar os serviços pelo telefone 190, do Ciodes.
Já a Defesa Civil manterá servidores de sobreaviso durante todo o período. O atendimento poderá ser solicitado pelo telefone (28) 98814-3497, a qualquer hora.
Centros culturais
Os centros culturais de Cachoeiro permanecerão fechados nesta sexta-feira (20).
No sábado, a Casa de Cultura Roberto Carlos abrirá das 9h às 15h. No domingo, todos os espaços culturais estarão fechados.
Ouvidoria
Mesmo durante o feriado, os moradores poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias e elogios à Prefeitura por meio dos canais da Ouvidoria Geral do Município.
As opções são:
- Aplicativo Cachoeiro On-line;
- Site: https://ouvidoria.cachoeiro.es.gov.br/;
- E-mail: [email protected];
- WhatsApp: (28) 98814-3357.
As manifestações registradas serão respondidas a partir do primeiro dia útil após o feriado.
Ônibus
O transporte coletivo também terá alteração na programação. Nesta sexta-feira (20), os ônibus circularão com horários de feriado.
No sábado e no domingo, o serviço funcionará normalmente, seguindo os horários previstos para cada dia da semana.
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