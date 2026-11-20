Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão mudanças no funcionamento dos serviços públicos durante o feriadão do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).

Com o feriado emendado ao sábado (21) e ao domingo (22), alguns setores da Prefeitura funcionarão em regime de plantão, enquanto outros permanecerão fechados.

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De acordo com a administração municipal, os serviços essenciais, como atendimentos de urgência em saúde, coleta de lixo, Guarda Municipal e Defesa Civil, terão funcionamento mantido ou equipes de sobreaviso.

As demais repartições municipais retomam o atendimento normal na segunda-feira (23). Confira o que funciona durante o feriado.

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento funcionarão 24 horas durante o feriadão. São elas:

UPA do bairro Marbrasa;

Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas;

Pronto Atendimento de Itaoca;

Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban, destinado a crianças e adolescentes de até 15 anos, 11 meses e 29 dias.

A ambulância do PA de Itaoca poderá ser acionada pelo telefone (28) 3539-1285.

Em casos de urgência e emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível pelo telefone 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu reabrem na segunda-feira (23).

Feiras, Ceasa e mercados municipais

As feiras municipais funcionarão normalmente, sem alterações em razão do feriado prolongado.

As lojas da Ceasa Sul abrirão na sexta-feira e no sábado, das 7h às 12h. No domingo, permanecerão fechadas.

O funcionamento dos mercados municipais será diferente: nesta sexta-feira (20), estarão fechados. No sábado, abrirão normalmente. No domingo, não haverá atendimento, como de costume.

Coleta de lixo e cemitério

A coleta de lixo será realizada normalmente durante todo o feriadão.

No cemitério municipal do Coronel Borges, funcionários trabalharão em regime de escala, das 7h às 16h. Após esse horário, um servidor permanecerá de plantão na capela.

Guarda Municipal, trânsito e Defesa Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) trabalhará normalmente durante o feriado. Os agentes de trânsito atuarão em regime de plantão.

Em caso de necessidade, a população poderá acionar os serviços pelo telefone 190, do Ciodes.

Já a Defesa Civil manterá servidores de sobreaviso durante todo o período. O atendimento poderá ser solicitado pelo telefone (28) 98814-3497, a qualquer hora.

Centros culturais

Os centros culturais de Cachoeiro permanecerão fechados nesta sexta-feira (20).

No sábado, a Casa de Cultura Roberto Carlos abrirá das 9h às 15h. No domingo, todos os espaços culturais estarão fechados.

Ouvidoria

Mesmo durante o feriado, os moradores poderão registrar solicitações de serviços, reclamações, denúncias e elogios à Prefeitura por meio dos canais da Ouvidoria Geral do Município.

As opções são:

As manifestações registradas serão respondidas a partir do primeiro dia útil após o feriado.

Ônibus

O transporte coletivo também terá alteração na programação. Nesta sexta-feira (20), os ônibus circularão com horários de feriado.

No sábado e no domingo, o serviço funcionará normalmente, seguindo os horários previstos para cada dia da semana.

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