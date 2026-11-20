O feriado prolongado desta sexta-feira (20) já movimenta as estradas no Espírito Santo. Motoristas enfrentam fluxo intenso de veículos no trecho antes do Bob’s da Safra, onde há circulação de pessoas que seguem em direção às praias.

O movimento é impulsionado por quem aproveita o feriado do Dia da Consciência Negra para viajar e descansar no litoral.

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A expectativa é de maior circulação de veículos nas rodovias durante o feriadão, especialmente nos trechos que dão acesso às praias.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e mantenham distância segura entre os veículos.

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