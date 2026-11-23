Duas pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais do Espírito Santo durante o feriado prolongado da Consciência Negra. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encerrou, no domingo (22), a Operação Consciência Negra 2026.

Ao longo dos quatro dias de fiscalização, entre quinta-feira (19) e domingo (22), a PRF contabilizou 36 sinistros de trânsito. Desse total, cinco foram classificados como graves.

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A operação reforçou o policiamento nas rodovias federais que cortam o território capixaba. O objetivo foi prevenir acidentes, ampliar a segurança dos usuários e combater infrações que colocam vidas em risco.

PRF registra quase 800 infrações durante o feriado

Além dos acidentes, o balanço revelou um número expressivo de irregularidades. As equipes da PRF registraram 795 autuações por infrações de trânsito durante o período.

Os policiais também fiscalizaram 1.434 veículos e 1.707 pessoas. Como parte das ações de combate à combinação de álcool e direção, realizaram 1.304 testes de alcoolemia.

A fiscalização buscou identificar comportamentos de risco e reduzir a possibilidade de acidentes, especialmente diante do aumento da circulação de veículos durante o feriado prolongado.

Operação também teve prisões e veículos recuperados

Além das ações de segurança viária, a PRF realizou atividades de combate à criminalidade nas rodovias federais do Espírito Santo.

Durante a operação, os policiais detiveram duas pessoas e recuperaram dois veículos.

Com o encerramento da Operação Consciência Negra 2026, a PRF reforçou a importância do respeito às normas de trânsito e da direção responsável, principalmente em períodos de maior movimentação nas estradas.