Festa da Lagosta reúne milhares de pessoas e movimenta o Pontal em Marataízes

O Pontal, em Marataízes, virou ponto de encontro de moradores e turistas na noite desta sexta-feira (13). A abertura da Festa da Lagosta e Festival de Frutos do Mar atraiu milhares de pessoas à praça principal da comunidade, dando início a três dias de programação com música, cultura, gastronomia e valorização da pesca artesanal.

A cerimônia de abertura foi conduzida pelo prefeito Toninho Bitencourt, que esteve acompanhado do secretário municipal de Turismo, Rodrigo Carvalho, do secretário de Pesca e Aquicultura, Euci Fernandes da Rocha, além de integrantes da administração municipal e representantes da comunidade e do setor pesqueiro.

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Após a solenidade, o público acompanhou as primeiras atrações do evento, que também reservou espaço para homenagens a profissionais que fazem parte da história da pesca na região. Entre os homenageados estavam o pescador mais antigo da comunidade e uma mulher que atua na atividade pesqueira. A programação da primeira noite terminou com o show da banda Primeiro Passo.

Festa continua neste sábado com concurso de tarrafa e shows

A programação segue neste sábado (14), a partir das 17h, com o concurso de abertura de tarrafa. A disputa contará com 20 participantes, sendo dez homens e dez mulheres, que vão demonstrar habilidade e técnica no manuseio das redes de pesca.

À noite, as atrações musicais começam às 19h30, com Moisés Costa. Às 21h, será a vez da Banda Uau subir ao palco. O grupo Camisa Suada encerra a programação musical do sábado, com apresentação prevista para as 22h30.

Concurso culinário encerra a Festa da Lagosta no domingo

No domingo (15), último dia do festival, a gastronomia será um dos destaques. Às 14h, começa o Concurso Culinário da Festa da Lagosta, com 15 participantes e premiação para os três primeiros colocados.

A programação musical começa às 15h, com a Tardezinha da Lagosta e Gabriel Na Faixa. Às 16h, o público poderá acompanhar o show de Fabrício Venturiny. O encerramento da festa está previsto para as 17h30, com apresentação de Odair de Paula.

Valorização da pesca em Marataízes

O evento é realizado pela Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (ADERES) e o Instituto Capixaba de Sustentabilidade Sócio Cultural (ICS). A Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores e Amigos do Pontal (Marispesca) apoia a iniciativa.

O Pontal, ao lado do Porto da Barra, forma um dos principais polos da atividade pesqueira de Marataízes e está entre os mais importantes entrepostos de pesca do Espírito Santo. A Festa da Lagosta busca valorizar essa tradição, reconhecer o trabalho dos pescadores e fortalecer o turismo e a gastronomia local.