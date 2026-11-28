O Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras movimenta Muniz Freire neste sábado (28) com shows gratuitos, apresentações culturais e gastronomia regional. Inicialmente previsto para terminar hoje, o evento ganhou mais um dia de programação e segue até domingo (29), no Parque de Exposições.

Neste sábado, a praça de alimentação abre às 17h. O público poderá apreciar pratos da culinária regional, degustar cafés especiais e conhecer produtos da agroindústria e do artesanato local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A programação musical começa às 19h30, com Wagner e Edmar, que apresentam um repertório de brasilidades. Às 21h30, o Boi Azulão leva a cultura popular ao público com uma apresentação folclórica.

A Auto Reverse Band encerra as atrações deste sábado às 22h, com um show de pop/rock.

Festival terá programação extra no domingo

A organização anunciou a extensão do Festival Sabores do Caparaó até domingo (29). A programação adicional começa às 15h, com a abertura da praça de alimentação e o show de Tatiana Bolzan.

Às 17h, Nabrasi e Suas Águias sobem ao palco. As duas atrações musicais apresentam repertórios de brasilidades. A entrada continua gratuita.

Confira a programação do fim de semana

Sábado (28)

17h – Abertura da praça de alimentação;

19h30 – Wagner e Edmar;

21h30 – Apresentação folclórica do Boi Azulão;

22h – Auto Reverse Band.

Domingo (29)

15h – Abertura da praça de alimentação;

15h – Tatiana Bolzan;

17h – Nabrasi e Suas Águias.

Gastronomia e cafés especiais

O festival reúne 20 empreendimentos da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro. Entre os destaques do cardápio estão a costela gaúcha preparada no fogo de chão, pratos autorais e cafés especiais produzidos no município.

A Prefeitura de Muniz Freire apresenta o evento, que tem realização do Instituto Panela de Barro, patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.

Serviço

Evento: Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras

Data: sábado (28) e domingo (29) de novembro

Local: Parque de Exposições de Muniz Freire

Horário: sábado, a partir das 17h; domingo, a partir das 15h

Entrada: gratuita

Leia também: Três dias de festa: Fecap divulga atrações musicais em São José do Calçado