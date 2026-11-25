Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, recebe três dias de shows gratuitos a partir desta quinta-feira (26), durante a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras.

O evento acontece até sábado (28), no Parque de Exposições, com apresentações musicais de diferentes estilos, além de atrações culturais e gastronomia regional.

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A programação reúne artistas de brasilidades, sertanejo clássico, música instrumental e pop/rock, com apresentações distribuídas ao longo dos três dias de festival.

Confira a programação musical do Festival Sabores do Caparaó

Na quinta-feira (26), a programação musical começa às 19h30, com Nabrasi e Suas Águias, apresentando um repertório de brasilidades. Às 22h, Tatiana Bolzan encerra a primeira noite de shows.

Na sexta-feira (27), a música começa às 19h, com a apresentação cultural da Lira Munizfreirense. Em seguida, às 19h30, a dupla Marcos e Willian sobe ao palco com clássicos do sertanejo.

Às 21h30, Gilson Santos apresenta o show Estação Sax. Já às 22h, a banda Picnic Dogs encerra a noite com sucessos dos anos 80.

O sábado (28) também terá atrações musicais e culturais. Às 19h30, Wagner e Edmar apresentam um repertório de brasilidades. Às 21h30, o público poderá acompanhar a apresentação folclórica do Boi Azulão.

Para encerrar o festival, a banda Auto Reverse Band sobe ao palco às 22h, com um show de pop/rock.

Veja os horários dos shows

Data Horário Atração Quinta (26) 19h30 Nabrasi e Suas Águias Quinta (26) 22h Tatiana Bolzan Sexta (27) 19h Lira Munizfreirense Sexta (27) 19h30 Marcos e Willian Sexta (27) 21h30 Gilson Santos – Estação Sax Sexta (27) 22h Picnic Dogs Sábado (28) 19h30 Wagner e Edmar Sábado (28) 21h30 Boi Azulão Sábado (28) 22h Auto Reverse Band

Festival também terá gastronomia e cafés especiais

Além dos shows, o Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras contará com uma praça de alimentação dedicada à gastronomia regional, cafés especiais, artesanato e produtos da agroindústria.

Ao todo, 20 empreendimentos participarão do evento, incluindo representantes da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro.

Entre os destaques gastronômicos estão a costela gaúcha preparada no fogo de chão, pratos autorais e degustações de cafés especiais produzidos no município.

A programação também inclui aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.

O festival é apresentado pela Prefeitura de Muniz Freire e realizado pelo Instituto Panela de Barro, com patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.

Serviço

Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras

Data: 26 a 28 de novembro de 2026

26 a 28 de novembro de 2026 Local: Parque de Exposições de Muniz Freire

Parque de Exposições de Muniz Freire Entrada: Gratuita

Gratuita Abertura da praça de alimentação: quinta-feira, às 18h; sexta-feira, às 18h; e sábado, às 17h.

quinta-feira, às 18h; sexta-feira, às 18h; e sábado, às 17h. Atrações: shows musicais, apresentações culturais, gastronomia regional, cafés especiais e concursos.

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