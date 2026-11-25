Festival Sabores do Caparaó movimenta Muniz Freire a partir desta quinta-feira; confira a programação
Segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras acontece de quinta (26) a sábado (28), com entrada gratuita, cafés especiais, concursos gastronômicos e atrações musicais.
Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba, recebe três dias de shows gratuitos a partir desta quinta-feira (26), durante a segunda edição do Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras.
O evento acontece até sábado (28), no Parque de Exposições, com apresentações musicais de diferentes estilos, além de atrações culturais e gastronomia regional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A programação reúne artistas de brasilidades, sertanejo clássico, música instrumental e pop/rock, com apresentações distribuídas ao longo dos três dias de festival.
Confira a programação musical do Festival Sabores do Caparaó
Na quinta-feira (26), a programação musical começa às 19h30, com Nabrasi e Suas Águias, apresentando um repertório de brasilidades. Às 22h, Tatiana Bolzan encerra a primeira noite de shows.
Na sexta-feira (27), a música começa às 19h, com a apresentação cultural da Lira Munizfreirense. Em seguida, às 19h30, a dupla Marcos e Willian sobe ao palco com clássicos do sertanejo.
Às 21h30, Gilson Santos apresenta o show Estação Sax. Já às 22h, a banda Picnic Dogs encerra a noite com sucessos dos anos 80.
O sábado (28) também terá atrações musicais e culturais. Às 19h30, Wagner e Edmar apresentam um repertório de brasilidades. Às 21h30, o público poderá acompanhar a apresentação folclórica do Boi Azulão.
Para encerrar o festival, a banda Auto Reverse Band sobe ao palco às 22h, com um show de pop/rock.
Veja os horários dos shows
|Data
|Horário
|Atração
|Quinta (26)
|19h30
|Nabrasi e Suas Águias
|Quinta (26)
|22h
|Tatiana Bolzan
|Sexta (27)
|19h
|Lira Munizfreirense
|Sexta (27)
|19h30
|Marcos e Willian
|Sexta (27)
|21h30
|Gilson Santos – Estação Sax
|Sexta (27)
|22h
|Picnic Dogs
|Sábado (28)
|19h30
|Wagner e Edmar
|Sábado (28)
|21h30
|Boi Azulão
|Sábado (28)
|22h
|Auto Reverse Band
Festival também terá gastronomia e cafés especiais
Além dos shows, o Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras contará com uma praça de alimentação dedicada à gastronomia regional, cafés especiais, artesanato e produtos da agroindústria.
Ao todo, 20 empreendimentos participarão do evento, incluindo representantes da sede de Muniz Freire e dos distritos de Vieira Machado, Piaçu e São Pedro.
Entre os destaques gastronômicos estão a costela gaúcha preparada no fogo de chão, pratos autorais e degustações de cafés especiais produzidos no município.
A programação também inclui aulas-show com chefs convidados e etapas estaduais dos concursos de Gastronomia e Coquetelaria da Abrachefs.
O festival é apresentado pela Prefeitura de Muniz Freire e realizado pelo Instituto Panela de Barro, com patrocínio do Sicoob e apoio de instituições parceiras.
Serviço
Festival Sabores do Caparaó Sem Fronteiras
- Data: 26 a 28 de novembro de 2026
- Local: Parque de Exposições de Muniz Freire
- Entrada: Gratuita
- Abertura da praça de alimentação: quinta-feira, às 18h; sexta-feira, às 18h; e sábado, às 17h.
- Atrações: shows musicais, apresentações culturais, gastronomia regional, cafés especiais e concursos.
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