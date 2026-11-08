Frente fria coloca Espírito Santo em alerta para tempestades neste domingo

A passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul do Brasil coloca o Espírito Santo em alerta para a ocorrência de tempestades neste domingo (8). A previsão indica possibilidade de chuvas, trovoadas e ventos fortes, com risco de mudanças nas condições do tempo ao longo dos próximos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Espírito Santo está entre os estados com alerta de perigo potencial para tempestades, assim como Rio de Janeiro, Minas Gerais e as regiões norte e leste de São Paulo. O aviso também prevê condições favoráveis à ocorrência de chuva intensa e rajadas de vento.

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A mudança no tempo está associada à passagem de uma massa de ar frio, que deve provocar queda acentuada das temperaturas na Região Sul, no Centro-Oeste e em parte do Sudeste. O avanço do sistema também pode favorecer a formação de áreas de instabilidade, aumentando as condições para temporais.

Enquanto o Espírito Santo e outros estados do Sudeste estão sob alerta, a Região Sul deve registrar temperaturas mais baixas. Em Curitiba, a mínima prevista é de 10°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 15°C e 20°C, enquanto Florianópolis não deve ultrapassar os 21°C.

No Centro-Oeste, a previsão também indica chuva, risco de tempestades e queda nas temperaturas. Há possibilidade de granizo no leste e nordeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Já no Nordeste, o tempo deve permanecer estável, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas.

Na Região Norte, não há previsão de chuva, e o calor deve continuar predominando. Em Boa Vista, por exemplo, a temperatura máxima pode chegar a 38°C.

Atenção no Espírito Santo: a recomendação é acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e redobrar os cuidados durante períodos de chuva forte, especialmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.