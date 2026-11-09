Friozinho e chuva? Veja como fica o tempo no Espírito Santo nos próximos dias
Segunda-feira (9) terá chuva em diferentes regiões capixabas e temperaturas mais baixas. Instabilidade deve continuar na terça-feira (10).
A semana começa com chuva e temperaturas mais baixas no Espírito Santo nesta segunda-feira (9). A previsão do tempo indica céu nublado e períodos de chuva em diferentes regiões capixabas, incluindo o Sul, a região Serrana e a Grande Vitória. A instabilidade também deve continuar nos próximos dias.
Segundo informações do Climatempo, a Grande Vitória terá chuva ao longo do dia e da noite, com temperaturas entre 19°C e 23°C. Na região Serrana, os termômetros podem registrar mínima de 15°C e máxima de 17°C.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Sul do Espírito Santo, a previsão também aponta um dia chuvoso, com temperaturas entre 17°C e 19°C. Já nas regiões Norte e Nordeste, as máximas podem chegar a 23°C.
Chuva deve continuar nesta terça-feira (10)
A previsão indica que a instabilidade continuará em boa parte do Espírito Santo nesta terça-feira (10).
Na Grande Vitória, os termômetros devem variar entre 19°C e 21°C, com chuva durante o dia. A região Serrana seguirá com temperaturas mais baixas, entre 15°C e 16°C.
No Sul, a previsão aponta temperaturas entre 17°C e 19°C. Já no Norte, o sol poderá aparecer entre muitas nuvens antes da chegada da chuva durante a tarde.
Quando o sol volta a aparecer no ES?
A partir de quarta-feira (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens em diferentes regiões do Espírito Santo.
Na Grande Vitória, ainda há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com temperaturas entre 20°C e 24°C.
No interior, as máximas poderão chegar a 25°C nas regiões Norte e Noroeste.
Na quinta-feira (12), a tendência é de elevação gradual das temperaturas, embora a possibilidade de chuva continue em diferentes pontos do estado.
Inmet mantém alerta de tempestade
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu aviso amarelo de tempestade para esta segunda-feira (9), com validade até as 23h59 nas localidades abrangidas.
O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
Segundo o instituto, existe baixo risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Durante tempestades, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a estruturas que possam cair e evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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