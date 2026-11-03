Gato de energia é descoberto em propriedade rural no ES; homem é preso

Uma propriedade rural de Vila Valério, no Norte do Espírito Santo, utilizava uma ligação clandestina de energia elétrica para abastecer duas residências e sete bombas de irrigação. A irregularidade foi descoberta durante uma fiscalização realizada na última quarta-feira (28), que terminou com a prisão em flagrante do responsável pelo imóvel, um homem de 46 anos.

A operação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e de técnicos da EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante a inspeção, os agentes identificaram uma conexão direta no transformador, que desviava a eletricidade do sistema de medição. Dessa forma, o consumo realizado na propriedade não era registrado.

Segundo a perícia da Polícia Científica, a instalação irregular fornecia energia para duas residências e sete motores de bombas utilizados na irrigação da propriedade rural. No momento da vistoria, os peritos constataram que havia corrente elétrica passando pela ligação clandestina.

Imóvel estava com energia suspensa desde 2018

Outro detalhe identificado durante a operação chamou a atenção dos agentes. De acordo com a EDP, a unidade consumidora estava com o fornecimento de energia suspenso desde julho de 2018, devido à falta de pagamento.

A concessionária também informou que já havia registrado outras irregularidades na instalação elétrica da propriedade.

Após a constatação do furto de energia, os técnicos da empresa retiraram a ligação clandestina, deixando o imóvel sem fornecimento de eletricidade.

O responsável pela propriedade foi detido por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia.

Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça.