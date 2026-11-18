Uma ligação clandestina de energia elétrica utilizada para alimentar uma bomba de irrigação levou à prisão de um homem de 26 anos, proprietário de um imóvel rural em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A irregularidade foi descoberta durante uma fiscalização realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (17), na localidade de Córrego Rio Francês, região de Jacupemba.

A ação foi conduzida por equipes do Departamento de Investigações Criminais (Deic), após uma denúncia de furto de energia elétrica. A operação contou com o apoio de técnicos da concessionária EDP e de um perito do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica do Espírito Santo.

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Ligação clandestina alimentava bomba de irrigação

Durante a inspeção, os profissionais constataram que a propriedade estava sem medidor de energia elétrica. Mesmo assim, havia uma ligação trifásica conectada diretamente à rede da concessionária, sem passar pelo sistema responsável por registrar o consumo.

Segundo o laudo pericial, a energia desviada era utilizada para alimentar uma motobomba de 15 cavalos de potência (CV), empregada na irrigação da propriedade rural.

Os exames também confirmaram a passagem de corrente elétrica nas três fases da ligação irregular, comprovando que o sistema estava em funcionamento no momento da fiscalização.

Fornecimento havia sido suspenso em 2023

De acordo com informações repassadas pela EDP, o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora havia sido suspenso em maio de 2023.

A interrupção ocorreu após tentativas de atendimento para regularizar o padrão de entrada de energia, que não foram concluídas.

Após a realização da perícia, técnicos da concessionária retiraram a ligação clandestina e deixaram o imóvel desconectado da rede elétrica.

A empresa também emitiu um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento utilizado para registrar formalmente as irregularidades encontradas.

Proprietário foi preso em flagrante

Durante a operação, dois homens, de 49 e 26 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz para prestar esclarecimentos.

O homem de 26 anos, identificado como proprietário do imóvel, foi autuado em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica.

Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Além dos prejuízos financeiros, ligações clandestinas podem provocar acidentes, incêndios e interrupções no fornecimento de energia elétrica.