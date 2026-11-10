Governador eleito Lorenzo Pazolini é homenageado com maior honraria concedida pela Câmara de Cariacica

O governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu, nesta terça-feira (10), a Comenda Moxuara, considerada a maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Cariacica. A homenagem foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da Casa e entregue em nome do Legislativo municipal.

A comenda reconhece personalidades, autoridades, empresas e instituições que prestaram serviços relevantes para o desenvolvimento econômico, social, cultural ou político de Cariacica.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A honraria leva o nome do Monte Moxuara, um dos principais símbolos naturais e geográficos do município, e representa o reconhecimento do Legislativo municipal a contribuições consideradas importantes para a cidade.