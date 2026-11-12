Governador eleito se reúne com Dom Ângelo Mezzari e reforça importância do diálogo institucional

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), reuniu-se na manhã desta quinta-feira (12) com o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mezzari.

O encontro reforçou a importância do diálogo entre as instituições e da construção de iniciativas voltadas à promoção da justiça social, da solidariedade e do cuidado com as pessoas, especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade.

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“Governar é, acima de tudo, cuidar das pessoas. O diálogo com a Igreja e com as instituições que desempenham um papel tão importante na sociedade é fundamental para construirmos um Espírito Santo mais justo, humano e solidário”, destacou Pazolini.