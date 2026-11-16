Grave acidente entre motocicletas deixa feridos em Cachoeiro
Colisão aconteceu na madrugada de segunda-feira (16), no bairro Teixeira Leite. Equipes do Samu socorreram as vítimas, enquanto a Guarda Municipal controlou o trânsito.
Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na noite do domingo (15), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim
Segundo a Guarda Civil Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro às vítimas quando as viaturas 005 e 017 chegaram ao local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Grave acidente entre motocicletas deixa feridos em CachoeiroDiante da ausência de sinalização e da desorganização no fluxo de veículos, os agentes atuaram no controle do trânsito para garantir a segurança da via e facilitar o atendimento.
Após o encaminhamento das vítimas ao hospital pela equipe do Samu, a Guarda retomou o patrulhamento preventivo. A ocorrência de trânsito ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.
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