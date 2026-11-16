Grave acidente entre motocicletas deixa feridos em Cachoeiro

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas, na noite do domingo (15), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a Guarda Civil Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava socorro às vítimas quando as viaturas 005 e 017 chegaram ao local.

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Grave acidente entre motocicletas deixa feridos em CachoeiroDiante da ausência de sinalização e da desorganização no fluxo de veículos, os agentes atuaram no controle do trânsito para garantir a segurança da via e facilitar o atendimento.

Após o encaminhamento das vítimas ao hospital pela equipe do Samu, a Guarda retomou o patrulhamento preventivo. A ocorrência de trânsito ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

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