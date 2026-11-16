Homem abandona sacola com drogas ao ver a PM e foge por becos no ES

Um homem abandonou uma sacola com drogas e fugiu ao perceber a aproximação de policiais militares na manhã desta segunda-feira (16), no Bairro da Penha, em Vitória. A Polícia Militar apreendeu porções de cocaína, maconha e frascos de loló, mas não conseguiu localizar o suspeito.

A ocorrência aconteceu na escadaria Santino Bruschi, durante um patrulhamento realizado por equipes da 6ª Companhia do 1º Batalhão.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes subiam a escadaria quando avistaram um homem parado na via, segurando uma sacola. Ao notar a presença dos policiais, ele deixou o objeto no chão e correu pelos becos que dão acesso ao local.

Os militares iniciaram uma perseguição a pé, mas o homem conseguiu escapar.

Drogas são apreendidas em Vitória

Ao verificar a sacola abandonada, os policiais encontraram 64 pinos de cocaína, 32 frascos de loló, sete unidades de pac, dois papelotes de cocaína e uma tira de maconha.

A equipe recolheu os entorpecentes e encaminhou todo o material à 1ª Delegacia Regional de Vitória para os procedimentos cabíveis. Nenhuma pessoa foi detida durante a ocorrência.