Guarda Civil Municipal é acionada após denúncia de maus-tratos contra adolescente em Cachoeiro
Equipe foi acionada após denúncia de que adolescente estaria sendo agredido pela mãe; agentes não encontraram sinais aparentes de violência durante a averiguação.
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim foi acionada para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra um adolescente no bairro Amaral, na última quinta-feira (19).
De acordo com a GCM, a equipe foi até o endereço informado após receber a denúncia de que uma mãe estaria supostamente agredindo o filho, que teria pedido socorro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No entanto, ao chegar à residência, os agentes foram recebidos por um familiar, que informou que a mãe do adolescente não estava no local. Ele também relatou que a situação teria sido um desentendimento entre irmãos, motivado pela recusa do adolescente em ir à escola.
Durante a averiguação, os guardas não identificaram sinais aparentes de agressão ou lesões físicas no adolescente. A equipe também não presenciou qualquer violência.
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