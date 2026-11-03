Guarda encontra 79 pinos de cocaína escondidos debaixo de pedra em Cachoeiro
Entorpecentes estavam escondidos debaixo de uma pedra e foram localizados durante patrulhamento preventivo nesta terça-feira (3).
Três suspeitos fugiram ao perceber a aproximação de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta terça-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Durante buscas na região, os agentes encontraram 79 pinos de uma substância semelhante à cocaína, escondidos debaixo de uma pedra.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 14h51, quando avistou os três indivíduos em um local conhecido pela movimentação relacionada ao tráfico de drogas.
Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram em direção desconhecida, antes que fossem abordados.
Após a fuga, os guardas iniciaram buscas na região e localizaram os 79 pinos de substância análoga à cocaína, que estavam escondidos debaixo de uma pedra, em um barranco.
Diante da extensão do terreno e da dificuldade para realizar uma varredura completa, a equipe solicitou apoio de outra viatura da Guarda Municipal.
Os agentes ampliaram as buscas, mas nenhum outro entorpecente foi encontrado. O material apreendido totalizou 105 gramas, conforme o registro da ocorrência.
Material foi encaminhado à delegacia
Ainda segundo o boletim, toda a droga apreendida foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para os procedimentos legais.
Até o registro da ocorrência, nenhum dos três suspeitos havia sido localizado ou detido.
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