Guarda encontra 79 pinos de cocaína escondidos debaixo de pedra em Cachoeiro

Três suspeitos fugiram ao perceber a aproximação de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde desta terça-feira (3), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Durante buscas na região, os agentes encontraram 79 pinos de uma substância semelhante à cocaína, escondidos debaixo de uma pedra.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 14h51, quando avistou os três indivíduos em um local conhecido pela movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram em direção desconhecida, antes que fossem abordados.

Após a fuga, os guardas iniciaram buscas na região e localizaram os 79 pinos de substância análoga à cocaína, que estavam escondidos debaixo de uma pedra, em um barranco.

Diante da extensão do terreno e da dificuldade para realizar uma varredura completa, a equipe solicitou apoio de outra viatura da Guarda Municipal.

Os agentes ampliaram as buscas, mas nenhum outro entorpecente foi encontrado. O material apreendido totalizou 105 gramas, conforme o registro da ocorrência.

Material foi encaminhado à delegacia

Ainda segundo o boletim, toda a droga apreendida foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para os procedimentos legais.

Até o registro da ocorrência, nenhum dos três suspeitos havia sido localizado ou detido.