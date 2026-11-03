Guarda Municipal localiza homem procurado pela Justiça em Cachoeiro por diversos crimes

Um homem apontado como foragido da Justiça, com registros policiais por tráfico de drogas, extorsão e furto qualificado, foi localizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (3), após ser identificado pelo sistema de videomonitoramento.

Segundo a GCM, o homem foi visto inicialmente nas proximidades do Mercado da Pedra. Após buscas pela região central, os agentes o localizaram no Centro POP.

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De acordo com os registros policiais, ele possui histórico de ocorrências relacionadas a extorsão, tráfico de drogas e furto qualificado, além de registros de mandados de prisão e passagem pelo regime semiaberto.

Durante a abordagem, ele apresentou um alvará de soltura expedido pela Comarca de Vila Velha. Entretanto, o sistema policial ainda apontava seu nome como foragido da Justiça.

Diante da divergência, o homem foi conduzido à delegacia para que a autoridade policial verificasse sua situação judicial e adotasse as medidas cabíveis.

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