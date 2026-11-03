Guarda Municipal localiza homem procurado pela Justiça em Cachoeiro por diversos crimes
Guarda Municipal localizou o homem após alerta do videomonitoramento. Ele apresentou um alvará de soltura, mas ainda constava como foragido no sistema policial.
Um homem apontado como foragido da Justiça, com registros policiais por tráfico de drogas, extorsão e furto qualificado, foi localizado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (3), após ser identificado pelo sistema de videomonitoramento.
Segundo a GCM, o homem foi visto inicialmente nas proximidades do Mercado da Pedra. Após buscas pela região central, os agentes o localizaram no Centro POP.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com os registros policiais, ele possui histórico de ocorrências relacionadas a extorsão, tráfico de drogas e furto qualificado, além de registros de mandados de prisão e passagem pelo regime semiaberto.
Durante a abordagem, ele apresentou um alvará de soltura expedido pela Comarca de Vila Velha. Entretanto, o sistema policial ainda apontava seu nome como foragido da Justiça.
Diante da divergência, o homem foi conduzido à delegacia para que a autoridade policial verificasse sua situação judicial e adotasse as medidas cabíveis.
Leia também: Três mortos e 24 feridos: PRF faz balanço do feriadão no ES
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726