Três mortos e 24 feridos: PRF faz balanço do feriadão no ES
Operação Finados 2026 contabilizou 17 acidentes, sendo dez graves, além de 532 infrações e mais de 1,2 mil testes de alcoolemia nas rodovias federais capixabas.
O feriado prolongado de Finados terminou com três mortes, 24 pessoas feridas e 17 acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo. Os números fazem parte do balanço da Operação Finados 2026, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o encerramento das ações, na segunda-feira (2). Ao longo de quatro dias, os agentes também registraram 532 infrações de trânsito.
Entre os 17 acidentes contabilizados, dez foram classificados como graves. Segundo a PRF, duas das três mortes ocorreram em colisões frontais envolvendo veículos que trafegavam na contramão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A operação começou na sexta-feira (30) e seguiu até segunda-feira (2), com reforço do policiamento nos trechos de maior movimentação e em pontos com histórico de acidentes graves.
Durante o período, os policiais fiscalizaram 1.443 veículos e 1.772 pessoas. Também foram realizados 1.233 testes de alcoolemia, além de nove detenções.
Mais de 500 infrações nas rodovias do ES
O balanço da PRF aponta que as equipes registraram 532 infrações de trânsito durante o feriado prolongado.
Entre as irregularidades identificadas estão o não uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e circulação de veículos sem o licenciamento obrigatório.
As fiscalizações também tiveram como prioridade o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e à direção sob efeito de álcool.
Segundo a corporação, as ações foram concentradas principalmente nos horários e trechos com maior fluxo de veículos, buscando reduzir os riscos de acidentes.
Quase mil ônibus foram fiscalizados
O transporte coletivo de passageiros também recebeu atenção especial durante a Operação Finados.
Ao todo, 960 ônibus passaram por fiscalização nas rodovias federais capixabas. Os agentes verificaram as condições de segurança dos veículos, a documentação obrigatória e a regularidade dos motoristas.
Além disso, a PRF promoveu ações educativas para orientar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança durante toda a viagem e o armazenamento correto das bagagens.
As abordagens também incluíram orientações sobre a prevenção e o enfrentamento do assédio e de outras formas de violência contra mulheres no transporte coletivo.
PRF alerta para comportamentos de risco
Com o encerramento da operação, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a importância do respeito às normas de trânsito para evitar novas ocorrências graves.
A corporação destacou que atitudes como dirigir acima da velocidade permitida, realizar ultrapassagens proibidas e conduzir veículos após consumir bebidas alcoólicas aumentam os riscos nas estradas.
A orientação é que motoristas e passageiros mantenham o uso do cinto de segurança, respeitem a sinalização e adotem uma condução preventiva, inclusive fora dos períodos de operações especiais.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726