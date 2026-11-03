Três mortos e 24 feridos: PRF faz balanço do feriadão no ES

O feriado prolongado de Finados terminou com três mortes, 24 pessoas feridas e 17 acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo. Os números fazem parte do balanço da Operação Finados 2026, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o encerramento das ações, na segunda-feira (2). Ao longo de quatro dias, os agentes também registraram 532 infrações de trânsito.

Entre os 17 acidentes contabilizados, dez foram classificados como graves. Segundo a PRF, duas das três mortes ocorreram em colisões frontais envolvendo veículos que trafegavam na contramão.

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A operação começou na sexta-feira (30) e seguiu até segunda-feira (2), com reforço do policiamento nos trechos de maior movimentação e em pontos com histórico de acidentes graves.

Durante o período, os policiais fiscalizaram 1.443 veículos e 1.772 pessoas. Também foram realizados 1.233 testes de alcoolemia, além de nove detenções.

Mais de 500 infrações nas rodovias do ES

O balanço da PRF aponta que as equipes registraram 532 infrações de trânsito durante o feriado prolongado.

Entre as irregularidades identificadas estão o não uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e circulação de veículos sem o licenciamento obrigatório.

As fiscalizações também tiveram como prioridade o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e à direção sob efeito de álcool.

Segundo a corporação, as ações foram concentradas principalmente nos horários e trechos com maior fluxo de veículos, buscando reduzir os riscos de acidentes.

Quase mil ônibus foram fiscalizados

O transporte coletivo de passageiros também recebeu atenção especial durante a Operação Finados.

Ao todo, 960 ônibus passaram por fiscalização nas rodovias federais capixabas. Os agentes verificaram as condições de segurança dos veículos, a documentação obrigatória e a regularidade dos motoristas.

Além disso, a PRF promoveu ações educativas para orientar os passageiros sobre o uso do cinto de segurança durante toda a viagem e o armazenamento correto das bagagens.

As abordagens também incluíram orientações sobre a prevenção e o enfrentamento do assédio e de outras formas de violência contra mulheres no transporte coletivo.

PRF alerta para comportamentos de risco

Com o encerramento da operação, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a importância do respeito às normas de trânsito para evitar novas ocorrências graves.

A corporação destacou que atitudes como dirigir acima da velocidade permitida, realizar ultrapassagens proibidas e conduzir veículos após consumir bebidas alcoólicas aumentam os riscos nas estradas.

A orientação é que motoristas e passageiros mantenham o uso do cinto de segurança, respeitem a sinalização e adotem uma condução preventiva, inclusive fora dos períodos de operações especiais.