Guarda Municipal recupera carro com restrição de furto e roubo em Cachoeiro
Sistema de videomonitoramento identificou o veículo durante a madrugada de domingo (8). Guardas encontraram 19 pedras de crack, sete buchas de maconha e uma balança de precisão.
A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim recuperou um carro com restrição de furto e roubo e apreendeu drogas na madrugada de domingo (8). Durante a ação, os agentes prenderam um homem de 27 anos e apreenderam uma adolescente de 17 anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o sistema de Cerco Inteligente identificou um Toyota Etios branco com restrição de furto e roubo. Após o alerta, equipes da Guarda Municipal localizaram o veículo estacionado em uma via pública, com os dois ocupantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a abordagem, os guardas encontraram 19 pedras de substância semelhante ao crack, sete buchas de material semelhante à maconha, uma balança de precisão e um triturador. Os agentes também apreenderam dois celulares.
Após confirmar a restrição do veículo, a equipe encaminhou o homem e a adolescente à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com os materiais apreendidos.
O carro foi removido para um pátio credenciado. A ocorrência contou com o apoio de quatro equipes da Guarda Municipal.
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