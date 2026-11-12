Homem de 58 anos é preso suspeito de abusar da enteada de 10 anos no Sul do ES

A Polícia Civil prendeu, na noite de quarta-feira (11), um homem de 58 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos, em Ibitirama. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia chegou às autoridades no final de outubro, depois que a criança contou à mãe sobre os supostos abusos. A mulher procurou a polícia e deixou o local onde morava com a filha.

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As investigações apontam que os episódios teriam ocorrido nos momentos em que a mãe da menina não estava presente.

Na tarde de quarta-feira (11), a Justiça autorizou a prisão preventiva do investigado e expediu um mandado de busca e apreensão. Os policiais localizaram o homem em sua residência e efetuaram a prisão.

Durante as buscas no imóvel, os agentes apreenderam um aparelho celular, que passará por análise para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil informou que o caso tramita sob segredo de Justiça e, por isso, não divulgará outros detalhes sobre a investigação.

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