Uma irregularidade na placa de uma motocicleta chamou a atenção de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levou à descoberta de um veículo com indícios de clonagem na Serra, no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (25).

Por volta das 17h15, os policiais abordaram uma Honda NXR 150 Bros, de cor vermelha, após identificarem sinais de falsificação na placa.

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Durante a fiscalização, a equipe realizou uma inspeção técnica e constatou adulterações também nas numerações do chassi e do motor da motocicleta.

Questionado sobre a procedência do veículo, o condutor afirmou que havia recebido a moto do pai há aproximadamente três anos e que ela teria sido adquirida por meio de herança.

Diante das irregularidades identificadas, o homem foi detido por suspeita de envolvimento no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O condutor foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra, para os procedimentos cabíveis.