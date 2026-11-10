Homem procurado por tráfico e corrupção de menores é preso em Marataízes

Um homem de 31 anos, investigado por tráfico de drogas e corrupção de menores, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A captura ocorreu após uma ordem judicial expedida pela 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão foi realizada pela equipe de operações da Delegacia de Polícia Civil de Marataízes, que conseguiu localizar o investigado durante diligências no município.

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Segundo a corporação, o mandado está relacionado a um processo judicial que apura possíveis violações ao artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico de drogas, e ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da corrupção de menores.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes cumpriram a ordem judicial sem registrar resistência ou qualquer outra intercorrência.

Após a abordagem, os policiais conduziram o homem à Delegacia de Marataízes para os procedimentos legais. O investigado permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que mantém ações voltadas ao cumprimento de mandados judiciais e ao enfrentamento do tráfico de drogas em Marataízes.

A corporação não divulgou detalhes sobre os fatos investigados no processo, nem esclareceu as circunstâncias que motivaram a expedição do mandado de prisão.