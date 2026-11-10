Homem tenta fugir pulando muro de 3 metros, mas acaba preso com namorada em Marataízes

Uma tentativa de fuga por um muro de aproximadamente três metros de altura terminou com a prisão de um homem de 42 anos, na tarde desta terça-feira (10), em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Ele era procurado pela Justiça de Alagoas e foi localizado na casa da namorada, de 22 anos, que também acabou presa durante a operação.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Marataízes, com apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal.

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Segundo a polícia, o homem percebeu a chegada dos agentes e tentou escapar pulando o muro da residência. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo a cerca de 200 metros do imóvel.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido em 21 de outubro pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, relacionado a uma investigação sobre organização criminosa.

Homem já havia sido detido em outra operação

De acordo com a Polícia Civil, o investigado já havia sido detido em 12 de agosto deste ano, durante a Operação Falsa Gerente, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas com apoio da Delegacia de Marataízes.

A nova prisão ocorreu em cumprimento à ordem judicial expedida pela Justiça alagoana.

Namorada foi presa por tráfico de drogas

Durante a mesma ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência, expedido após investigações sobre a possível comercialização de drogas no local.

Nas buscas, foram encontrados quatro pinos de substância semelhante à cocaína, uma porção de material semelhante à maconha, quatro pinos vazios, R$ 182 em dinheiro e um aparelho celular.

Diante do material apreendido, a moradora de 22 anos foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Marataízes para os procedimentos legais. Segundo a Polícia Civil, ambos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam.