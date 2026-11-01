Homicídios caem 11% no ES e Estado registra menor índice em 30 anos

O Espírito Santo registrou, em outubro de 2026, o menor número de homicídios dolosos para o mês desde o início da série histórica, em 1996. Foram 69 ocorrências no período. O resultado também acompanha a redução no acumulado do ano, que chegou ao menor patamar já registrado entre janeiro e outubro.

De acordo com dados do Observatório da Segurança Pública, o Estado contabilizou 584 homicídios dolosos, incluindo feminicídios, nos dez primeiros meses de 2026. O número representa uma queda de 11% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 656 casos.

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A redução foi observada em três das cinco regiões capixabas. Na Região Metropolitana, foram 265 homicídios entre janeiro e outubro, contra 335 no ano passado, uma queda de 20,9%.

Na Região Sul, os registros passaram de 47 para 39, redução de 17%. Já na Região Noroeste, foram 90 ocorrências em 2026, ante 96 em 2025, uma diminuição de 6,3%.

Por outro lado, duas regiões apresentaram aumento. No Norte, foram contabilizados 145 homicídios neste ano, contra 143 no mesmo período de 2025, alta de 1,4%. Na Região Serrana, os registros subiram de 35 para 45, crescimento de 28,6%.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, atribuiu os resultados às ações de enfrentamento à criminalidade violenta desenvolvidas pelo Governo do Estado por meio do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Segundo ele, o trabalho envolve planejamento estratégico, integração de esforços e utilização de inteligência e tecnologia.