Hospital Evangélico de Cachoeiro é premiado duas vezes pela FEHOFES

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), recebeu, na quarta-feira (11), dois reconhecimentos no Prêmio Luiz Nivaldo da Silva, promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes). A entrega foi realizada em Vitória, durante a celebração dos 40 anos da entidade, e destacou iniciativas voltadas à qualidade da assistência e à excelência na gestão das instituições filantrópicas capixabas.

O Heci conquistou o primeiro lugar da Classe 2 na categoria Cuidado Centrado no Paciente, com o projeto Aventureiros da UTIN, e também na categoria Gestão de Processos, com o trabalho “Da Decisão Clínica ao Cuidado Seguro: Implementação de Checklist Digital para Redução de Falha de Extubação em UTI”.

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Segundo a fisioterapeuta e coordenadora dos projetos, Fátima Fernanda Lessa, “esses reconhecimentos mostram que cuidar bem é um trabalho de equipe. Cada projeto nasceu do compromisso com a segurança e o acolhimento dos nossos pacientes”, afirma.

Para o presidente do Conselho Deliberativo do Heci, Jackson de Oliveira Júnior, o prêmio valoriza iniciativas que unem inovação e humanização. “Ver nossos projetos reconhecidos e premiados nos motiva a seguir aprimorando o cuidado com os nossos pacientes durante toda a sua jornada. Parabenizamos a FEHOFES pela realização do prêmio”.