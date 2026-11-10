IBGE abre 448 vagas no ES para quem tem ensino fundamental; veja salários
Em todo o Brasil, o IBGE disponibiliza 27.279 oportunidades.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 448 vagas temporárias para recenseador no Espírito Santo. O processo seletivo exige ensino fundamental completo e oferece ganhos mensais que podem chegar a R$ 5.562, considerando remuneração fixa, produtividade e auxílio-alimentação. Os interessados podem se inscrever até 25 de novembro.
Em todo o Brasil, o IBGE disponibiliza 27.279 oportunidades. Os profissionais selecionados vão atuar na coleta de informações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, prevista para 2027.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A remuneração inclui uma parcela fixa de R$ 1.741, além de um pagamento variável que pode alcançar R$ 2.629, conforme a produtividade do trabalhador. O profissional também recebe auxílio-alimentação de R$ 1.192. Dessa forma, os ganhos podem atingir R$ 5.562 mensais.
O valor máximo, no entanto, não representa um salário garantido. O pagamento variável depende do desempenho do recenseador, das atividades realizadas e dos critérios de qualidade definidos pelo instituto.
Como participar
Os candidatos devem realizar a inscrição até 25 de novembro de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição custa R$ 70.
O processo seletivo prevê prova objetiva em 31 de janeiro de 2027. De acordo com as informações divulgadas, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
Os aprovados atuarão na coleta de dados em estabelecimentos agropecuários. O levantamento busca atualizar as informações sobre o campo brasileiro e contribuir para a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento do setor.
Além da remuneração e do auxílio-alimentação, a contratação prevê benefícios como 13º salário proporcional, férias proporcionais e adicional de um terço de férias, conforme as regras aplicáveis.
Confira as principais informações
Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Cargo: Recenseador
- Vagas no Espírito Santo: 448
- Vagas no Brasil: 27.279
- Escolaridade: Ensino fundamental completo
- Remuneração fixa: R$ 1.741
- Parcela variável: Até R$ 2.629
- Auxílio-alimentação: R$ 1.192
- Ganhos mensais possíveis: Até R$ 5.562
- Inscrições: Até 25 de novembro de 2026
- Taxa: R$ 70
- Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027
- Banca: Fundação Cesgranrio
Os candidatos podem consultar o edital e as informações sobre o processo seletivo nos sites oficiais do IBGE e da Fundação Cesgranrio.
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