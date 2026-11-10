IBGE abre 448 vagas no ES para quem tem ensino fundamental; veja salários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 448 vagas temporárias para recenseador no Espírito Santo. O processo seletivo exige ensino fundamental completo e oferece ganhos mensais que podem chegar a R$ 5.562, considerando remuneração fixa, produtividade e auxílio-alimentação. Os interessados podem se inscrever até 25 de novembro.

Em todo o Brasil, o IBGE disponibiliza 27.279 oportunidades. Os profissionais selecionados vão atuar na coleta de informações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, prevista para 2027.

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A remuneração inclui uma parcela fixa de R$ 1.741, além de um pagamento variável que pode alcançar R$ 2.629, conforme a produtividade do trabalhador. O profissional também recebe auxílio-alimentação de R$ 1.192. Dessa forma, os ganhos podem atingir R$ 5.562 mensais.

O valor máximo, no entanto, não representa um salário garantido. O pagamento variável depende do desempenho do recenseador, das atividades realizadas e dos critérios de qualidade definidos pelo instituto.

Como participar

Os candidatos devem realizar a inscrição até 25 de novembro de 2026, por meio do site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição custa R$ 70.

O processo seletivo prevê prova objetiva em 31 de janeiro de 2027. De acordo com as informações divulgadas, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os aprovados atuarão na coleta de dados em estabelecimentos agropecuários. O levantamento busca atualizar as informações sobre o campo brasileiro e contribuir para a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento do setor.

Além da remuneração e do auxílio-alimentação, a contratação prevê benefícios como 13º salário proporcional, férias proporcionais e adicional de um terço de férias, conforme as regras aplicáveis.

Confira as principais informações

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: Recenseador

Vagas no Espírito Santo: 448

Vagas no Brasil: 27.279

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Remuneração fixa: R$ 1.741

Parcela variável: Até R$ 2.629

Auxílio-alimentação: R$ 1.192

Ganhos mensais possíveis: Até R$ 5.562

Inscrições: Até 25 de novembro de 2026

Taxa: R$ 70

Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027

Banca: Fundação Cesgranrio

Os candidatos podem consultar o edital e as informações sobre o processo seletivo nos sites oficiais do IBGE e da Fundação Cesgranrio.

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