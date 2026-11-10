Oportunidades! Sine Cachoeiro tem vagas nesta terça-feira; veja
As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
Nesta terça-feira (9), o Sine de Cachoeiro tem vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira vagas
- Acabador de pedra
- Ajudante de açougueiro
- Ajudante de farmácia
- Assistente administrativo (PCD)
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de manutenção hidráulica
- Auxiliar de almoxarifado (PCD)
- Auxiliar de contabilidade
- Costureiro(a)
- Cozinheiro geral
- Faturista
- Mecânico
- Motorista de ônibus
- Operador de caixa
- Operador de ponte
- Polidor de pedras
- Serrador de pedras (beneficiamento)
- Técnico instalador e reparador
Leia também: Cachoeiro terá mais de 400 vagas de emprego; veja como participar
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